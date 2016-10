Häftlinge in der Strafanstalt Pöschwies im zürcherischen Regensdorf haben Akten der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) sortiert und dabei Einblick in sensible Daten erhalten. Laut Amt für Justizvollzug ist der Auftragsprozess nicht korrekt abgelaufen.