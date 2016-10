Aufwand ist für viele zu hoch

Insgesamt 13 000 Tonnen an Essensresten, Küchen- und Gartenabfällen hat die Stadt Zürich im vergangenen Jahr gesammelt. Im Vergleich dazu haben die Gemeinden im Kanton Zürich ein Vielfaches mehr an biogenem Abfall vom sonstigen Haushaltskehricht getrennt, nämlich 113 000 Tonnen.

ERZ-Sprecherin Filli nennt einige Möglichkeiten, warum nur wenige Liegenschaften in der Stadt über einen Grün-Container verfügen: «Die Grünabfuhr ist nicht gratis und der Abonnent muss den Container selbst bewirtschaften. Dazu gehört beispielsweise das Einschliessen des Containers in der Nacht oder auch das regelmässige Auswaschen. Zudem muss eine Liegenschaft über den Platz für einen zusätzlichen Container verfügen.» Anders verhält es sich mit den «Zürisack»-Container der ERZ: Um deren Wartung und Reinigung kümmert sich die Stadt. Denn die Kehrichtentsorgung gehört zur Grundversorgung. Eine solche Pflicht bei der Grünabfuhr gibt es aber nicht.

Bevor diese 2013 eingeführt wurde, wurden in der Stadt Zürich lediglich Gartenabfälle gesammelt. Heute sammeln insgesamt 99 Gemeinden im Kanton Zürich alle Arten von Grünabfuhr, 48 nur Küchen- und Gartenabfälle und die restlichen Gemeinden lediglich Gartenabfälle. Und diese bieten ihren Bewohnern auch oft nur die Bringsammlung auf dem Werkhof an. Ob und wie gesammelt wird, hängt dabei stark von der Gemeindestruktur ab, wie Dominik Oetiker von der Baudirektion des Kantons Zürich sagt: «Viele Gemeinden bieten eine Sammlung an. Die Nutzung dieser ist vor allem davon abhängig, ob für biogene Abfälle eine zusätzliche Gebühr verlangt wird, wie zum Beispiel in der Stadt Zürich, oder ob diese ‹gratis› angeboten wird.» Im Fall einer Gratis-Sammlung erfolge die Finanzierung über die Kerichtsackgebühr und über die Abfallgrundgebühr.

Grünabfall wird Energie

Klar ist: Weder Vermieter noch die übrigen Hausbesitzer sind verpflichtet, einen Sammelpunkt zur Verfügung zu stellen. Mieter, die das wünschen, können höchstens das Gespräch mit ihrer Verwaltung suchen. Oetiker hat eine Vermutung, weshalb die Installation der Grünabfuhr-Container sich so zaghaft entwickelt: Das Problem sei, dass die Sammlung keine Fremdstoffe wie PET-Flaschen enthalten darf. «Wenn die Stadt sich mehrfach beim Vermieter über den zu hohen Anteil an Fremdstoffen im Container beschwert, dann ist es für die Verwaltungen einfacher, gar keine Container aufzustellen, als jedes Mal die Mieter mit entsprechenden Rundschreiben zu Entsorgungsdisziplin aufzufordern.»

Dabei würde sich die Disziplin beim Entsorgen lohnen. Die Grünabfälle der ERZ landen nämlich bei der Biogas Zürich AG. Diese liefert für die Stadt und die umliegenden Regionen grüne Energie zum Heizen, Kochen oder für die Stromproduktion. Mit dem Grünabfall aus der Stadt und dem Kanton produziert die in Altstetten ansässige Firma rund 12180000 Kilowattstunden Rohbiogas. Zum Vergleich: Mit einer Kilowattstunde Strom können sie 1 Wäsche waschen oder aber ein Essen für vier Personen auf dem Elektroherd kochen.