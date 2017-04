Die Rauchsäule ist weit herum zu sehen. «Ein Haus steht an der Dübendorfstrasse beim Bahnhof Stettbach in Flammen», hat ein Mann an «20 Minuten online» gemeldet. Es handle sich um ein Reihenhaus, mehr könne er derzeit nicht sagen. Feuerwehr und Polizei sowie Krankenwagen seien vor Ort. Zudem sei die ganze Strasse gesperrt worden und auch die Trams dürften nicht mehr fahren.

Eine Frau meldete der Zeitung zudem, dass die Flammen auf drei weitere Reihenhäuser übergegriffen hätten: «Derzeit brennen drei Häuser.» Als Ursache vermutete die Frau einen Grill.

Die Polizeikräfte werden vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt über die Vorkommnisse informieren.

Eine weitere Bewohnerin der Siedlung liess verlauten, dass es vor dem Haus eine Stichflamme gegeben habe. Ein Mann, der gerade von der Arbeit nach Hause gekommen sei, habe daraufhin eine Bewohnerin aus dem Haus herausgeholt. Es sei offenbar niemand verletzt worden. Ein Teil des Hauses besteht aus Holz, die Siedlung stammt aus den 1940er-Jahren. (az)