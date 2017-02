Gregor Zünd hat am 1. April 2016 die Nachfolge von Rita Ziegler als Direktor des Universitätsspitals Zürich (USZ) angetreten. Zuvor war er acht Jahre lang Direktor für Forschung und Lehre am USZ und somit bereits Teil der Spitaldirektion.

Zünd ist Facharzt für Herzchirurgie und Professor an der Universität Zürich. Er arbeitete in Zürich sowie mehrere Jahre in den USA am Texas Medical Center in Houston und der Harvard Medical School in Boston. Der 57-Jährige ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Herrliberg. (kme)