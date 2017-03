Das Gericht zitierte daher frühere Aussagen des Mannes, der in der Nacht auf den 30. Dezember 2014 in einer Villa in Küsnacht im Drogenrausch seinen Kollegen brutal getötet hatte. Der Richter berief sich dabei auf verschiedene Befragungen.

So sagte der Beschuldigte erst, sein Opfer hätte einen "Psycho-Blick" gehabt. Bei der nächsten Befragung wollte der heute 31-Jährige davon nichts mehr wissen und machte einen vollständigen Gedächtnisverlust geltend. Schliesslich änderte er seine Aussage laut dem Richter erneut.

Diesmal gab er an, sein Opfer, ein 23-jähriger Engländer, habe ihn zuerst auf einen Glastisch geworfen. Dabei habe er grün ausgesehen, lange Ohren und rote Augen gehabt - "alienmässig". Für den Beschuldigten war klar, dass es sich um den Teufel handeln musste, der ihn töten wollte, und er um sein Leben kämpfen müsse.

All dies kommentierte der Mann, der aus einer Kunsthändlerfamilie stammt, nicht. Seine Verteidigung hatte sich bereits im Voraus schriftlich ans Gericht gewandt: Ihr Mandant sei nicht in der Lage, Aussagen zu machen. Über die Gründe darüber schwieg er ebenfalls.

Hohe Dosen von Drogen konsumiert

Anschliessend brachte ein Gutachter, dessen Fachgebiet der Substanzkonsum ist, etwas Licht in die Drogenvergangenheit des Beschuldigten. So habe dieser ab 2010 bis 2014 jeweils am Wochenende zwischen 3 und 5 Gramm Kokain konsumiert. Dabei machte er zuerst genaue Mengenangaben, die in den letzten Monaten vor der Tat laut Gutachter jedoch schwammig wurden.

Ab 2011 kam dann auch noch Ketamin dazu, das er seither immer wieder in hohen Dosen, die er stetig steigerte, konsumiert habe. "In den Wochen vor der Tat waren es wöchentlich 10 Gramm", sagte der Gutachter. Zum Tatzeitpunkt sei der Beschuldigte Kokain- und Ketamin-abhängig gewesen.

Ketamin wirke antriebssteigernd und angstlösend, sagte der Gutachter. Es werde unter anderem auf den Schlachtfeldern eingesetzt, damit Soldaten nicht von ihren eigenen Verletzungen traumatisiert würden.

Durch den Konsum dieser Kombination sei der Mann unter anderem in einen traumähnlichen Zustand geraten, habe die Leute nicht mehr erkannt oder verwechselt und Menschen als bedrohlich wahrgenommen. Zudem hatte er das Gefühl, Superkräfte zu besitzen. "Kokain und Ketamin können die Impulskontrolle verändern", sagte der Gutachter. Man tue Dinge, die man sonst nicht machen würde.

Für den Gutachter scheint es plausibel, dass es bei der Tat "ein wahnhaftes Erleben" gegeben habe. Genau kann man das aber nicht sagen, denn es sei schwierig, den exakten Wahrheitsgehalt zu bestimmen. "Es ist nicht so, dass man unter Ketamin nicht weiss, was passiert. Aber die Erinnerungen können verzerrt werden."