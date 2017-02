"Sparmassnahme? Nöd mit ois!" Mit diesem Flyer rufen Kantischüler aus dem Raum Zürich zu einer Demonstration heute um 13 Uhr auf. Im Rahmen dieser soll eine bisher noch unbekannte Schule besetzt werden. Die Schüler wehren sich damit gegen den Kanton, der bei der Bildung bis 2019 67 Millionen Franken sparen will.

Eine Mitorganisatorin, die anonym bleiben will, schreibt auf Anfrage: "Diese Massnahmen lassen sich nicht vereinen mit unserer Überzeugung, dass Bildung ein Menschenrecht ist, und dass der Zugang zu ihr für alle offen sein soll, unabhängig von Einkommen und Lebensrealität." Diese Unvereinbarkeiten würden sich exemplarisch vor allem bei den massiven Kürzungen der integrativen Schulformen zeigen, wie beispielsweise bei Einführungsklassen für Jugendliche mit schlechten Deutschkenntnissen. Den Ort der Besetzung geben die Organisatoren heute Mittag bekannt.

Wie das Mittelschul- und Berufsbildungsamt auf Anfrage von "20 Minuten" mitteilt, hätten sie Kenntnis von der bevorstehenden Demonstration. «Wir sind deshalb mit den Schulleitungen der Mittelschulen via Schulleiterkonferenz in Kontakt», sagt Amtschef Marc Kummer. Bereits vor einem Jahr haben Schüler am Tag der Bildung gegen die Kürzungen durch den Kanton demonstriert.

Noch mehr Unzufriedenheit

Parallel zum Demonstrationsaufruf hat Nick Glättli, Schüler an der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach sich mit einem offenen Brief an die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner gewandt. Darin schreibt Glättli: "Die Sparpolitik der bürgerlichen Parteien, aufgrund der eigenen Steuer- und Finanzpolitik, ist unverantwortlich, gefährlich, heuchlerisch und ein Angriff auf die Zukunft der Jugend." Glättli gehört auch einer Jungpartei an, die er nicht nennen will, da dieser offene Brief auf eigenständige Initiative beruht, wie er auf Anfrage sagt. Sein Anliegen formuliert er deutlich: "Durch die Sparmassnahmen wird für öffentliche Schulen die Konkurrenz durch private Bildungsstätten stärker. Diese können ihr Angebot halten oder sogar ausbauen", so der Gymnasiast weiter. Gute Bildung würde damit zu einem Geburtsrecht für jene Kinder verkommen, die vermögende Eltern hätten.