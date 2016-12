Der wegen Vergewaltigung angeklagte Hassan Kiko und die ehemalige Gefängnisaufseherin Angela Magdici glauben weiterhin an eine gemeinsame Zukunft. Egal wie das Urteil ausfallen wird: Sie wollen heiraten. Dies sagte Kikos Anwalt Valentin Landmann während des Prozesses am Dienstag am Obergericht.

Sein Mandant sei früher "sexuell etwas wahllos" vorgegangen, sagte Landmann während des Plädoyers. Jetzt habe er aber unter etwas ungewöhnlichen Umständen die Liebe seines Lebens gefunden. Kiko wolle in jedem Fall mit Magdici zusammenbleiben.

Auch ohne Landmanns Äusserungen wurde den Anwesenden schnell klar, dass der Häftling und die ehemalige Aufseherin immer noch ein Paar sind. Sie war die einzige, die den Prozess als Zuschauerin mitverfolgte. Die beiden lächelten einander an, er warf ihr eine Kusshand zu. Kontakt dürfen sie während des Prozesses allerdings keinen haben. Die Pausen verbringen sie getrennt.