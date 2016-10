Der Gemeinderat von Uetikon am See wechselt für die nächste Gemeindeversammlung die Lokalität: Er hat die Dreifachsporthalle Riedwis gebucht, in der gleich 1000 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Traktandiert ist der Kauf eines grossen Landstücks direkt am Zürichsee für 26 Millionen Franken.