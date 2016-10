Mit dem geplanten Umzug der Berufsfachschulen an die «Berufsbildungsmeile» im Zürcher Stadtkreis 5 werden insgesamt sechs Liegenschaften frei. Mietobjekte, wie jenes der Berufsschule für Gestaltung an der Josefstrasse, gehen dabei an die Vermieter – in diesem Fall die Wincasa – zurück.

Das Schulhaus Heinrichstrasse geht an die Stadt Zürich, die dort gemäss der städtischen Volksabstimmung vom 25. September eine Primarschule bauen wird. Eine Liegenschaft an der Herostrasse – ebenfalls Eigentum der Stadt – wird während der diversen Sanierungen ebenso für die «Berufsbildungsmeile» als Rochadeschulhaus genutzt wie das Schulhaus Lagerstrasse während der Etappen der Neubauprojekte. (fni)