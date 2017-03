In einem Zürcher Bus hängt eine kartonierte Werbung für die Reiseveranstaltung «Freisein». Diese findet zum ersten Mal statt und beginnt diesen Donnerstag im Zürcher Hauptbahnhof. Das Gastland Türkei wird seit längerem prominent erwähnt und beworben. Auf der Veranstaltungs-Website aber bietet sich dem Besucher ein anderes Bild. Lediglich ein Logo am Ende der Seite verrät, dass die Türkei als Gastland dem Anlass beiwohnt. Patrik Weidenmann, Inhaber von Freisein, verweist auf den Website-Banner, der das Gastland ebenfalls erwähne.

Tatsächlich wird der Suchende nach einigen Sekunden fündig. Im Banner auf der Website findet sich ein Zahlen-Button. Nummer eins ist der Hinweis «Mit grosser Bühne und attraktivem Showprogramm». Nach fünf Sekunden wechselt der Zähler zur Nummer zwei: «Gastland Türkei.» Einen Klick später öffnet sich ein Dokument, dass Begrüssungsrituale und Gepflogenheiten in der Türkei dem Interessierten näherbringen. Dennoch bleibt der Eindruck haften, den Hinweis zum Gastland nur durch Zufall gefunden zu haben.

«Nicht mehr ganz so prominent»

Veranstalter Weidenmann sagt dazu: «Wir erwähnen das Gastland auf all unseren Werbemitteln. Auch wenn es auf der Website nicht mehr ganz so prominent erwähnt wird, ist das nicht zurückhaltend. Wir würden bei jedem anderen Gastland genau gleich kommunizieren.»

So recht überzeugt Weidenmanns Erklärungsversuch, man habe die Kommunikation hinsichtlich des Gastlandes nicht geändert, eben doch nicht. Denn wurde im Januar noch in einer Medienmitteilung einleitend auf das Gastland verwiesen, fand es in der in der vergangenen Woche versendeten Mitteilung keine Erwähnung mehr. Nur zwei Tage zuvor rief der «Blick» landesweit auf, Mitte April Nein zum Verfassungsreferendum in der Türkei zu stimmen.