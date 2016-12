Am Donnerstag, 1. Dezember 2016, hob eine 57-jährige Frau an einem Bankomaten mehrere tausend Franken ab und verstaute das Geld in ihrer Hosentasche. Am nächsten Morgen, kurz vor 09.00 Uhr, spazierte sie dem Zürichsee entlang durch das Strandbad Mythenquai und dachte nicht mehr an das Geld in ihrer Hosentasche. Als sie ihr Handy aus der Tasche nahm, fielen die knapp 3‘000 Franken und eine Kredikarte unbemerkt auf den Boden.