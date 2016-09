Der Streit vor der Piranha Bar bei der Verzweigung Lang-/Dienerstrasse brach am Donnerstagmorgen kurz nach 5 Uhr aus. Die 36-Jährige wurde dabei durch einen unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Ein unbekannter Mann flüchtete nach dem Vorfall. Die genauen Umstände der Tat seien aber noch unklar und würden nun abgeklärt, heisst es weiter.