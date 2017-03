Die Frau begab sich am Donnerstag kurz nach 16.15 Uhr in das Treppenhaus eines mehrstöckigen Gebäudes an der Stauffacherstrasse. Im 6. Stock schlich sie durch eine unverschlossene Türe in ein Atelier und entwendete dort Werkzeuge, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Mit dem Werkzeug ging sie auf den Balkon und kletterte auf die benachbarte Terrasse. Dabei wurde sie von einem Anwohner beobachtet. Der Mann alarmierte die Polizei. Diese konnte die 44-Jährige noch auf der Terrasse verhaften.

Ausser dem gestohlenen Werkzeug hatte die Frau auch ein Postpaket dabei. Dieses hatte sie zuvor aus einem Briefkasten der Liegenschaft gestohlen.