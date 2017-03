Im Film spricht er weitere Ereignisse an, die Rózsas Leben prägten: So traf bei der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands durch sowjetische Truppen 1956 eine Granate das Budapester Haus, in dem Rózsas wohnten. Klaus war damals zwei Jahre alt. Zu Fuss ergriff seine Familie die Flucht nach Westen. Seine Mutter trug ihn die meiste Zeit, weil er sonst immer geschrien habe. Die Rózsas landeten in der Schweiz und blieben, nach einer Odyssee durch diverse Gemeinden, darunter auch Dietikon, in Zürich. Eine befreundete Familie, die dort eine koschere Metzgerei betrieb, gewährte den Rózsas Unterschlupf. Sie lebten alle in einem Zimmer. Um sich zu waschen, gingen sie täglich ins nahe Volkshaus, erzählen Klaus und seine Schwester Olga im Film.

Zu Wort kommen auch Zeitzeugen wie der Anwalt Franz Schumacher, der Rózsa in vielen Rechtsfällen vertrat. Er formuliert die These, wonach Klaus Rózsas tatkräftiger Widerstand gegen überharte Staatsgewalt auch damit zu erklären sei, dass sein Vater ein Überlebender des Konzentrationslagers Auschwitz war: «Der totalitäre Teil des Staates, den jeder Staat ein Stück weit in sich hat, machte ihn rasend», sagt Schumacher.

Eine Art offene Rechnung

Doch Schmid will mit seinem Film über Klaus Rózsa nicht primär dessen Erfahrungen mit Polizeigewalt thematisieren. Damit hätten sich Gerichte schon zur Genüge befasst. Ihm geht es um eine Art offene Rechnung, die Rózsa noch mit der Stadt Zürich habe, weil diese seine Einbürgerungsgesuche aus fadenscheinigen Gründen dreimal ablehnte. Zuletzt geschah dies 1991. Der entsprechende Antrag trägt die Unterschrift des damaligen SP-Stadtpräsidenten Josef Estermann.