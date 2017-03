Der eingereichte Businessplan sehe über 30 Jahre eine Deckungslücke von nahezu 50 Millionen Franken vor. Die jährlichen Defizite von rund 1,6 Millionen sollen durch die Standortgemeinden gedeckt werden. Die entsprechenden Beträge seien aber noch nicht von der Bevölkerung bewilligt und damit nicht gesichert, kritisiert das BAZL.

Der Bund will deshalb an seinem Entscheid und auch an seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der FDAG festhalten. "Der Bund ist jedoch bereit, zusammen mit dem Kanton Zürich und den Standortgemeinden nach Möglichkeiten zu suchen, wie ihren Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann."

Im notwendigen SIL-Verfahren seien diese ja eingebunden, heisst es in der Mitteilung. "Damit ist gewährleistet, dass diese ihre Einwände und Bedenken - zum Beispiel zu den Betriebszeiten und Bewegungszahlen - direkt einbringen können."

Gemeinden sind konsterniert

Die Gemeindebehörden von Dübendorf, Volketswil und Wangen-Brüttisellen zeigen sich über den Entscheid konsterniert: Für sie ist unverständlich, weshalb ihr konstruktives Angebot zurückgewiesen wird, das "eine handfeste und taugliche Alternative zu den bisherigen Plänen bietet".

Der Bund vergebe mit seinem Entscheid "eine sehr grosse Chance und fördert stattdessen die Konfrontation", halten die Gemeinden in einer gemeinsamen Mitteilung fest. Sie wollen nun in den kommenden Tagen die Situation prüfen und über das weitere Vorgehen entscheiden.