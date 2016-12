Etwas Gutes hatte die "leichte Konstruktion" des Kreiselschmucks, wie der Fehraltofer Gemeinderat am Donnerstag in einer Mitteilung festhält: Diese habe immerhin dazu geführt, dass bei all den Unfällen niemand schwer verletzt worden sei.

Doch der Wiederaufbau des "Schwimmbads", das Zusammensetzen der Glasbausteine, hat gemäss eines Berichts des "Zürcher Oberländers" jeweils Kosten von 20'000 bis 40'000 Franken verursacht.