In der Leinwandadaption des 1997 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Romans von Philip Roth spielen neben McGregor auch Oscar-Gewinnerin Jennifer Connelly ("A Beautiful Mind"), Dakota Fanning ("The Twilight Saga"), die Emmy-Gewinnerin Uzo Aduba ("Orange is the New Black") sowie der Oscar-nominierte David Strathairn ("Lincoln").

Der Film begleitet eine Familie während mehreren Jahrzehnten und zeigt, wie ihr idyllisches Leben durch soziale und politische Unruhen erschüttert wird. "American Pastoral" kommt am 17. November in die Deutschschweizer Kinos.