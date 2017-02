Die Werke alter Meister wie Albrecht Dürer und Rembrandt zählen auch heute noch zu den Schwerpunkten der Sammlung. Doch längst ist auch die moderne Kunst stark vertreten. Eine weitere Archivschublade wird geöffnet. Zum Vorschein kommen eine Stierkampf-Lithografie und ein Farblinolschnitt von Pablo Picasso. 110 Werke des spanischen Malers sind in der ETH-Sammlung. Auf Anmeldung können sie im Studienraum besichtigt werden. Ansonsten ist jeweils nur eine kleine Auswahl aus der ETH-Sammlung in wechselnden hauseigenen Ausstellungen zu sehen – dafür gratis und an sieben Tagen die Woche.

Daneben dient die Sammlung Studienzwecken. Leiterin Linda Schädler will damit das interdisziplinäre Denken und Forschen an der ETH stärken. Die früher übliche Praxis, dass Professoren ihre Büros mit Bildern aus der Sammlung schmücken konnten, wurde laut Konservator Matile in den 1990er-Jahren aufgegeben. Einige hätten den Wert der Bilder nicht erkannt und sie nach der Pensionierung einfach mit nach Hause genommen.