Im inneren Kreis sitzen die Hoffnungsträger einer Branche, die schneller wächst als jede andere in der Schweiz. Ausschliesslich junge Männer sind es an diesem Dienstagmittag. Sie beteiligen sich an den Berufs-Schweizermeisterschaften in Informatik und Mediamatik. Die Ohren mit Kopfhörern bedeckt, starren sie konzentriert auf Bildschirme. Dabei gäbe es um sie herum in der Halle des Hauptbahnhofs Zürich genug Ablenkung: Auf der Bühne präsentiert ein Autohändler die neusten Modelle einer bayerischen Edelmarke, «quasi die Vorstufe des sich selbst steuernden Autos»; dazu erklingt Hymnisches aus Lautsprechern. Über den Köpfen schwebt ein mit einer Drohne bestückter ferngesteuerter Ballon; die Zürcher Start-up-Firma Aerotain will sich damit auf dem Gewerbe- und Unterhaltungsmarkt etablieren. Ein paar Schritte weiter tanzt ein Roboter namens «Pepper» zu Musik von Michael Jackson.

Willkommen an der ICTskills2016, der Berufsschau der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT). Dass sie im Hauptbahnhof Zürich stattfindet (noch bis und mit Donnerstag), ist kein Zufall: «Rund ein Drittel aller ICT-Fachkräfte der Schweiz arbeiten im Raum Zürich», sagt Jörg Aebischer, auf dessen T-Shirt einfach «Jörg» steht. Er ist Veranstalter der ICTskills2016 und Geschäftsführer des Verbands ICT-Berufsbildung Schweiz. Schweizweit gebe es derzeit rund 210 000 ICT-Fachkräfte. Und jedes Jahr brauche es etwa 10 000 mehr.

Ausbildungsplätze sind knapp

«Dieses Berufsfeld wächst viermal schneller als alle anderen Berufe in der Schweiz», so Aebischer weiter. Allein mit dem Schweizer Nachwuchs lasse sich dieser Bedarf nicht decken: «Man ist in der ICT massiv auf Zuwanderung aus dem Ausland angewiesen.» Aufgrund der Masseneinwanderungsinitiative werde dies zunehmend schwierig.