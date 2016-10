Zuschlag statt Seezonen: Wer auf dem Zürichsee eine Schifffahrt unternehmen will, zahlt in Zukunft zusätzlich zum normalen Ticket des Zürcher Verkehrsverbundes einen pauschalen Zuschlag von fünf Franken. Der Forderung der SP, statt Zuschlag auch auf dem See Tarifzonen einzuführen, erteilte der Kantonsrat am Montag eine Abfuhr.