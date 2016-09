Heute fehlten dem ewz der Handlungsspielraum und die Ausgabenkompetenzen, um die bisherigen Solarenergie-Aktivitäten mit innovativen Projekten zu erweitern.

Die 10 Millionen Franken des Rahmenkredits "New Business Solar" erlaubten es dem ewz, sich auf dem sich rasant entwickelnden Markt der Dienstleistungen für Solarenergie in unmittelbarer Zukunft "rasch und effektiv bewegen zu können", heisst es in der Mitteilung.