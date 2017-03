Der Stadt, die neben der SBB die Liegenschaft verwaltet, ist zeitweise ebenfalls ein erhöhtes Aufkommen von Insekten aufgefallen. Kuno Gurtner, Sprecher der städtischen Liegenschaftsverwaltung, sagt zu 20 Minuten: «Wir nehmen an, dass das Auftreten von Insekten auch mit den Arbeiten an der Durchmesserlinie zusammenhängt». Während der Bau die Insekten vertreibt, zieht die Feuchtigkeit und Wärme des Einkaufszentrums die Tiere an. Um das Problem anzugehen, habe man mit einer Firma für Schädlingsbekämpfung einen Vertrag abgeschlossen. «Dieses tritt in Aktion, sobald Insekten in einem Betrieb gesichtet werden», so Gurtner.

Der SBB sind keine Vorfälle bekannt.