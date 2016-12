Marc Fehr ist 29 Jahre alt und Webprogrammierer von Beruf. Am 31. Dezember beginnt er ein Leben als digitaler Nomade, jedoch nur für eine befristete Zeit. Fehr wollte schon immer mal die Welt bereisen. Doch: «Ich wollte diese Idee zuerst mit meiner damaligen Freundin besprechen», sagt er. Dann kam die Trennung. «Für mich war klar, jetzt ist der optimale Zeitpunkt für meine Reise.»

Dennoch will Fehr seine Arbeit hier nicht aufgeben. So suchte er nach einer Lösung, wie er sie mitnehmen kann. Fehr recherchierte und stiess über Foren im Internet auf das digitale Nomadentum. Er schlug seinem Arbeitgeber, dem Schweizer Medienhaus Tamedia, dieses Arbeitsmodell vor: unabhängig von irgendwo auf der Welt weiterhin seiner Arbeit nachzugehen.

Die einzige Bedingung der Firma war, einen Arbeitsort zu wählen, der in der gleichen Zeitzone wie die Schweiz liegt. Die Wahl fiel auf Kapstadt in Südafrika. «Mir ist meine Arbeit genauso wichtig wie meine Freizeit. Deshalb nehme ich sie mit, damit ich hier den Anschluss nicht verliere», sagt Fehr. Weil das Leben in Südafrika deutlich günstiger ist als hier in der Schweiz, reduziert Fehr sein Pensum auf 50 Prozent. So arbeitet er jeweils eine Woche am Stück, um anschliessend eine Woche lang seine Freizeit und Hobbys geniessen zu können. Dazu gehört das Surfen, genauso wie das Mountainbiken – aber auch das Autofahren, um Afrika bereisen zu können.

Leute am Arbeitsplatz kennen lernen

Während eines halben Jahres wird er versuchen, sich an das Nomadentum heranzutasten. Sein Arbeitgeber indes versucht in dieser Zeit, das Arbeitsmodell von digitalen Nomaden kennen zu lernen. Besonders zentral für Fehr ist die Frage nach dem Arbeitsplatz. «Ich will nicht von zu Hause aus arbeiten, sondern lieber an einem Ort, an dem ich Gleichgesinnte treffen kann», sagt er. Einsamkeit ist für den jungen Mann deshalb kein Thema. Und weil gerade eine stabile Internetverbindung für die Zusammenarbeit mit seinem Team in Zürich unerlässlich ist, hat sich Fehr einen Büroplatz in einem Coworking Space gemietet. «Ohne Internet funktioniert dieses Konzept nicht», sagt Fehr.

Auch seine Freunde und seine Familie unterstützen ihn. Die Reaktionen seien durchweg positiv gewesen, als er ihnen von seiner Idee erzählte. «Viel mehr noch interessieren sich meine Freunde für diese Art zu leben und würden es wohl gerne auch ausprobieren», sagt Fehr. Dennoch ist er überzeugt: «Würde ich für immer gehen, würde mein Umfeld wohl etwas anders reagieren.»

Im kommenden August wird Fehr nach Zürich zurückkehren und für neun weitere Monate hier arbeiten. Ob es nur ein einmaliger Versuch bleibt oder ob Fehr sein Leben dauerhaft multilokal führt, wird sich zeigen.

Das Leben als Flitterwochen-Konzept

Die digitale Nomadin Birgit Fehler fühlt sich mit ihrem Lebensstil frei. Dennoch kann sie sich vorstellen, wieder sesshaft zu werden – aber nur unter einer Bedingung.