US-Wahlen, Erdbeben und andere Ereignisse haben die Bilder der Flüchtlingskrise aus vielen Köpfen verdrängt. Sommer 2015 war es, als das Thema die Schlagzeilen dominierte – und gleichzeitig ein paar junge Berner überlegten, wie sie den Neuankömmlingen wohl helfen könnten. Es war der Beginn von «wegeleben.ch»: Eine Website, die Flüchtlinge – oder besser Newcomer – an Wohngemeinschaften vermittelt.

Newcomer? Der Begriff Flüchtling sei negativ besetzt, erklären die Initianten. Und er reduziere einen Menschen auf seine Flucht, deshalb die Verwendung von «Newcomerin» und «Newcomer».

Auf jeden Fall machte die Website schnell die Runde. Zahlreiche Wohngemeinschaften meldeten sich. Bald wurde die Idee zu einer kleinen Erfolgsgeschichte. Wegen der vielen Anfragen aus dem Grossraum Zürich gründeten Stefanie Werder und ihre drei Kolleginnen im Herbst des vergangenen Jahres einen Ableger in Zürich. Zehn Newcomer haben die Studentinnen bisher an WGs vermittelt, den letzten im vergangenen Monat.

Warteliste mit über 70 Namen

Die Nachfrage ist ungebremst, doch die Zahl der Wohnangebote ist eingebrochen. «Wir spüren, dass das Thema nicht mehr ganz so präsent ist», sagt Stefanie Werder (25), die mittlerweile noch mit Fiona von Burg (25) und Aissata Sow (28) ehrenamtlich den Zürcher Ableger führt. Fünf bis zehn Newcomer melden sich pro Woche auf der Website an. Die Warteliste ist mittlerweile über 70 Namen lang.

Um zu erfahren, wer am dringendsten ein Zimmer braucht, laden die Vermittlerinnen die Bewerberinnen und Bewerber gruppenweise zu einem Infoabend ein. Dabei geht es auch darum, sich persönlich kennen zu lernen, die Eigenheiten der WG-Kultur zu erklären und auf alternative Wohnungsanbieter und Plattformen wie beispielsweise «wgzimmer.ch» hinzuweisen. «Wir können nichts versprechen», sagt Werder. «Manchmal wird schon am nächsten Tag ein Zimmer frei, manchmal erst in einem Monat.»

Nicht gratis

Zum Zug kommen in erster Linie anerkannte Flüchtlinge mit einem B-Ausweis oder vorläufig Aufgenommene mit einem F-Ausweis. Wenn möglich werden auch Asylsuchende mit N-Ausweis berücksichtigt. Zu deren Herkunft gibt Werder keine Auskunft. «Wir fragen nicht nach, weil es schlicht keine Rolle spielt, woher jemand kommt», sagt sie. Die Bandbreite sei jedenfalls gross.

Vermittelt werden die Newcomer meistens an Studenten-WGs in der Stadt Zürich, aber auch an Einzelpersonen und Familien. Für die Miete bezahlen sie im Durchschnitt zwischen 400 und 700 Franken pro Monat, in den häufigsten Fällen genauso viel wie ihre Mitbewohner. Schliesslich sind auch die Budgets der Studenten begrenzt.

«Trennung wäre kein Drama»

Sobald sich eine WG über die Website meldet, wird ein persönliches Treffen vereinbart. Falls gewünscht, bleibt Wegeleben auch nach dem Einzug Ansprechpartner. Ansonsten überlassen die Vermittlerinnen so viel wie möglich den Wohngemeinschaften. Offenbar geht die Rechnung auf. «Streit oder Ungereimtheiten sind uns bislang keine zu Ohren gekommen», sagt Werder. «Das werten wir als positives Zeichen.»

Natürlich sei es ihr Ziel, einen Newcomer langfristig unterzubringen. Es sei aber auch kein Drama, wenn man sich wieder trenne, wenn beispielsweise die Chemie nicht stimme oder sonstige Probleme entstehen. So laufe es nun mal in Wohngemeinschaften.

Sowieso wünschen sich die Initianten von Wegeleben, dass Newcomer wie ganz normale Mitbewohner behandelt werden. Im Idealfall verselbstständigt sich das Projekt, sodass es künftig weder Vermittlerinnen wie Stefanie Werder noch den Begriff Newcomer braucht. «Das ist unsere Vision», sagt Werder. «Und bis dahin werden wir versuchen, möglichst viele Zimmer zu vermitteln.»