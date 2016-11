In den Untergeschossen der Zentralbibliothek Zürich (ZB) drückt die Feuchtigkeit durch Boden und Wände. Zwischen den Büchergestellen dringt das Grundwasser durch und hinterlässt Spuren. Insbesondere die Bereiche in der Hanglage sind betroffen. Was dort direkt am Boden liegt oder an der Wand lehnt, läuft Gefahr, feucht zu werden.

Man wusste beim Bau des ZB-Neubaus in den frühen 1990er-Jahren, dass fünf der sechs neuen Untergeschosse unter dem Wasserspiegel der Limmat zu liegen kommen. Das Problem hat man mit einer Betonwanne zu lösen versucht. In der Wanne liess man einen Hohlraum frei mit einer Kunststofffolie. Diese sollte das Wasser fernhalten.

«Funktioniert hat das nie»

«Funktioniert hat das nie», sagt Emil Rebsamen, Leiter Gebäudemanagement der Zentralbibliothek. Seit der Inbetriebnahme des Neubaus vor 23 Jahren kämpft man in den Magazinen gegen das Wasser, das unterdessen einen Teil des Hohlraums der Betonwanne gefüllt hat. Im fünften Untergeschoss sind die Wände von rostroten Striemen überzogen. Hier rinnt das Wasser gelegentlich. Mit Bleistift wurden die Striemen datiert.

«Die Aufzeichnungen sind noch von meinem Vorgänger», sagt Emil Rebsamen. Dieser habe versucht, das Wasser mit Rinnen abzuleiten und mit Wannen aufzufangen. Er selber hat die Risse in der Wand abgedichtet – erfolglos: Das Wasser hat sich einfach einen anderen Weg gebahnt.

Bereits beim Bau wurden zur Überwachung der Wassersituation Messstationen eingerichtet. Werden die Wände feucht, löst heute ein Draht, der der Wand entlang gezogen wurde, einen Wasseralarm aus. Dann kümmert sich der Hausdienst um das Leck.

Wasser unter Gebäude ableiten

An den betroffenen Stellen wurden unterdessen Gestelle leer geräumt. Denn in den nicht öffentlich zugänglichen Magazinen im fünften und sechsten Untergeschoss werden die Kulturgüter gelagert, etwa Handschriften und Nachlässe von Zürcher Persönlichkeiten. Die untersten Magazine sind Kulturgüterschutzräume. «Beim Bau des Neubaus wurde die Gefahr eines Bombenangriffs höher gewichtet als das Wasserproblem», sagt Emil Rebsamen.

Nun hat die ZB Massnahmen ergriffen, um dem Problem beizukommen. Der Hohlraum in der Betonwanne wird mit einem Dichtungsmittel injiziert, zuerst in den Wänden der oberen Untergeschosse, zuletzt im Boden des untersten. Damit wird das Wasser unter dem Gebäude abgeleitet. Ein Test und die Analyse durch eine externe Firma waren erfolgreich. Zurzeit läuft die Ausschreibung der Aufträge, im Sommer 2017 sollen die Arbeiten beginnen. Bis 2020 sollen die Untergeschosse definitiv abgedichtet sein.

In staubdichten Kammern

Während der Arbeiten bleibt die Bibliothek in Betrieb. Auch die Bücher werden in den Magazinen bleiben. Sie werden aber sorgfältig abgedeckt. Gearbeitet wird auf engstem Raum in staubdichten Kammern.

Der Schutz vor dem Wasser kostet 2 Millionen Franken und ist Teil eines grösseren Sanierungsprojekts, das auch die Erneuerung der Buchförderanlage, der Lampen und anderer Haustechnik umfasst. Insgesamt wird mit Kosten von 5,8 Millionen Franken gerechnet. Der Kanton übernimmt davon 80, die Stadt Zürich 20 Prozent. Sowohl der Regierungsrat als auch der Stadtrat haben das Projekt bewilligt.