Präsident des Initiativkomitees ist Samuel Hug, Sozialwissenschaftler, Berufsschullehrer Psychiatriepflege und SP-Mitglied. Er erklärte den GV-Teilnehmern, was ihm wichtig ist: «Ein Ort, an dem sich Leute freundlich begegnen. Ein Ort, an dem man sich trifft.» In kürzester Zeit habe sich der neue Sechseläutenplatz genau dazu entwickelt – wenn er nicht gerade anderweitig belegt sei. Der offene Raum und die Weite seien einmalig für Zürich. Der Sechseläutenplatz biete die Kulisse für ein Zürcher Lebensgefühl. Mit Bildern von ihm lasse sich werben für die Stadt. Daher liessen sich Zürcher Politiker auch gerne auf ihm ablichten – stets dann, wenn er nicht verstellt sei.

Wenig hält Hug vom Gegenvorschlag des Stadtrats, der gerade im Gemeinderat vorberaten wird. Er schlägt ein Maximum von 125 Tagen vor. Unentgeltlichkeit soll gemäss ihm kein Muss sein. Zudem sollen Belegungen, die lediglich den halben Platz betreffen, nur als halber Tag zählen. Darunter würde etwa das Filmfestival fallen, das jeweils 19 Tage lang den vorderen Teil des Platzes beansprucht.