Die «Gammelhäuser» an der Neufrankengasse sind bis Ende Jahr geräumt und verbarrikadiert: So hiess es seitens der Verwaltung.

Die Schliessung gestaltet sich jedoch schwieriger als angenommen. Gemäss der Recherche der NZZ besteht für die Räumungsmassnahme gar keine rechtliche Grundlage. Die Mieter, die sich trotz Kündigung per 31. Dezember immer noch in der Liegenschaft befinden, müssen diese also gar nicht zwingend verlassen. Sie könnten theoretisch solange bleiben, bis das Gericht ihre Ausweisung beantragt. Wobei sie dann mit Bussen oder sogar Gefängnisstrafen rechnen müssen.

Der Start des gerichtlichen Ausweisungsverfahren ist gemäss der Verwaltung erfolgt, wie die NZZ schreibt. Die Verwaltung hofft aber darauf, dass auch die letzten zwei Mieter ihre Wohnungen, wie versprochen, in den nächsten Stunden oder Tagen freiwillig verlassen.

Personen ohne Mietvertrag

«Wer sich in den Häusern aufhält und keine Aufenthaltsberechtigung hat, wird mit einem Hausverbot belegt», bestätigte der Verwaltungssprecher Sherry Weidmann an einer kurzfristigen Medienkonferenz. Bei einem erneuten Betreten der Liegenschaften werde notfalls sogar die Polizei herbeigerufen, so Weidmann.

