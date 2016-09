Der Rundgang beginnt denn auch mit der Geschichte des brasilianischen Fussballs: Mit einem gewissen Arthur Friedenreich, Sohn eines Deutschen und einer dunkelhäutigen Brasilianerin, der erst Diskriminierung erleiden musste, um dann beim Gewinn der Südamerika-Meisterschaft im Jahr 1919 zum Helden der Nation zu avancieren; mit dem ungewohnt weissen Trikot der Brasilianer, die erst ab der bitteren Finalniederlage gegen Uruguay 1950 im besser bekannten Blau-Gelb aufliefen; mit dem an die mexikanischen Erdbebenopfer erinnernden Stirnband von Sokrates, der nicht nur für seine Traumpässe bekannt war, sondern auch für sein soziales Engagement. Und erst wenn man erfahren hat, dass Pelé seinen Spitznamen einem Goalie namens Bilé verdankt, dessen Name er als Kind nie richtig aussprechen konnte, erst dann kommt man in der WM 2014 an.

Rapport einer Beissattacke

Auch durch den zweiten Teil der Ausstellung geht es chronologisch, angefangen mit den Tenues aller Teams und dem Schiedsrichterrapport, in dem geschildert wird, wie der Uruguayer Luis Suarez den Italiener Giorgio Chiellini biss. In Vitrinen stehen die Schuhe von Miroslav Klose, mit denen der Deutsche seine WM-Treffer 15 und 16 erzielte, Rekordtorschütze wurde und beim 7:1 gegen Brasilien mitverantwortlich für die bitteren Tränen der Gastgeber war.

Es sei nicht einfach gewesen, an die Trouvaillen zu kommen, sagt Fabrice Deschamps. Nicht jeder Spieler hatte Lust, Schuh oder Trikot der Fifa zu vermachen. Andere dagegen wollten mit einem Beitrag Teil der Fussballgeschichte werden.

Aus dem Fundus der WM 2014 ist nur ein Teil ausgestellt. Für jede Turnierphase wurden wenige charakteristische Objekte herausgepickt. Videostationen laden dazu ein, Hintergründe zu entdecken. Wer sich Zeit nimmt und danach sucht, findet auf den interaktiven Bildschirmen sogar selbstkritische Ansätze: Aufnahmen von Protesten gegen die Zwangsumsiedlungen und gigantischen Kosten, die diese Veranstaltung verursachte.

Im Frühling kommt die nächste

Auf den zwei grossen Wandprojektionen dominieren freilich die positiven Emotionen. Untermalt von Torjubel und Sambaklängen sind noch einmal die schönen und entscheidenden Momente zu sehen, von der Gruppenphase bis zum Final. Von der Abschlussfeier hat sich Deschamps Team die Gitarre von Carlos Santana gesichert, vom Endspiel ein Stück Rasen samt Seitenlinie-Markierung. Ein Schweizer Tierpräparator habe dafür gesorgt, dass der Rasen auch in 30 Jahren noch frisch aussehen werde, erklärt Moritz Ansorge, der für die Objekte zuständig ist. «In 30 Jahren wird dieses Stück noch viel kräftiger strahlen», ist Ansorge überzeugt. Er arbeitet bereits an der nächsten Sonderschau. Sie ist im Frühling geplant und geht auf die Anfänge der Fussballweltmeisterschaften zurück.