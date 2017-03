Welche Veränderungen lassen sich am Wald beobachten?

Zuerst sind die Ulmen an eingeschleppten Pilzen gestorben, jetzt sind es die Eschen. Wir haben Angst, dass es in vier, fünf Jahren keine Eschen mehr gibt. Die Fichte zieht sich in höhere Gefilde zurück und wird in 20, 30 Jahren wohl verschwunden sein. Der Klimawandel beschäftigt uns.

Wenn die Szenarien der Klimaforscher eintreten, wie sieht unser Wald künftig aus?

Wenn das Klima generell zu warm und zu trocken ist, wird viel freie Fläche entstehen, die dann von alternativen Baumarten besetzt werden muss. Nur die robusten Bäume werden überleben.

Welche sind robust genug?

Weisstanne, Douglasie und vor allem die Eiche. Sie ist der Baum der Zukunft. Sie wächst zwar langsam, ist aber ein Allerweltsbaum. Ihr edles Holz wird gerne für Möbel und Böden verwendet.

Ein Wort zur Holzwirtschaft?

Der Holzbau boomt heute in der Schweiz. Wir freuen uns, dass wir diesbezüglich viel erreicht haben. Dass aber für den Holzbau in der Schweiz gegen 70 Prozent Holz aus Deutschland kommt, ist sehr bedauerlich. Die Aufhebung der Frankenobergrenze hat der Holzwirtschaft fast das Genick gebrochen.