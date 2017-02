Mit einem 3D-Scan hat der Künstler dann die Daten der Kopfstruktur Eschers aus Ton auf eine Fräse programmiert. So erhielt der Baumstamm die Konturen und Gesichtszüge der Zürcher Persönlichkeit. «Holz selber hat eine Struktur, eine Färbung, es gibt Maserungen und Verästelungen. Diese Eigenschaften hauchen der Statue Leben ein», sagt Inigo Gheyselinck. Weil es einen Baum in seiner Struktur nur einmal gebe, sei die Figur einzigartig. Das sei das faszinierende an der Arbeit mit Holz, so der Künstler.

Es ist bereits die vierte Skulptur die im Rahmen des Projektes entstanden ist. Bereits geehrt wurden Schweizer Persönlichkeiten wie die Heidi-Autorin Johanna Spyri, der Ingenieur und Physiker Auguste Piccard sowie Marie Tussaud, die mit dem gleichnamigen Wachsfigurenkabinett weltweite Berühmtheit erlangte. Für alle Figuren wird jeweils Holz aus Regionen gewählt, zu denen die Berühmtheiten einen Bezug hatten. So wurde Tussaud aus einer Berner Winterlinde, Piccard aus einer Basler Erle und Spyri aus einer Maienfelder Waldföhre gefertigt.