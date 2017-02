Die Zivilschützer bildeten sich 2016 nicht nur aus und weiter - sie unterstützten wiederum auch Partnerorganisationen: Im Rahmen von Einsätzen der Katastrophen- und Nothilfe leisteten sie 834 Diensttage. Im Jahr davor waren es 218, wie aus einer Mitteilung der Sicherheitsdirektion vom Dienstag hervorgeht.

Seit mehreren Jahren wird der Zivilschutz auch zur Unterstützung an Leichtathletik-Anlässen in Zürich eingesetzt: 2014 traten die Zivilschützer rund um die Europameisterschaften in Erscheinung, seither sind sie alljährlich auch am Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich dabei.

