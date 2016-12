Ende November hat der Rückbau jener Teile des Hauptsitzes der Zurich Versicherung begonnen, die einem Neubau weichen müssen. Der Versicherungskonzern setzt auf ein Ensemble aus Alt und Neu – und legt damit auch ein Bekenntnis zum Standort Zürich ab, wie Projektleiter Hans-Peter Bissegger gestern bei einem Baustellenrundgang sagte. Es ist ein gläsernes Bekenntnis, und wie unschwer zu erahnen ist, hat es mit Verdichtung zu tun.

In die Höfe zwischen den alten Gebäuden des Hauptsitzes kommt ein U-förmiger Glasbau, dessen seeseitiges Ende turmartig in die Höhe wächst. Mit 25 Metern bis zur von unten sichtbaren Traufe wird der Neubau deutlich höher als die Altbauten der Umgebung. Insgesamt erreicht der Turm mit dem zurückversetzen Attika-Obergeschoss eine Höhe von 32 Metern.



Ungewohnt reibungslos



Das hat seinen Preis: Als Abgeltung für den entstehenden Mehrwert einigten sich die Stadt und die Versicherung darauf, dass die Zurich Zürich 8,36 Millionen Franken Mehrwertausgleich bezahlt. Der Stadtrat plant, das Geld für eine Neugestaltung der Seepromenade beim Hafen Enge zu verwenden. Genauere Pläne dazu sind aber nicht vor Herbst 2020 spruchreif, sagt ein Sprecher des Zürcher Tiefbau- und Entsorgungsdepartements auf Anfrage.

Der millionenschwere Mehrwertausgleich bringt der Versicherung nicht nur mehr Geschossfläche: Ihr Grossbauprojekt kam für Zürcher Verhältnisse ungewohnt reibungslos voran. Das Zürcher Stadtparlament winkte es ohne Gegenstimme durch. Auch die Baubewilligung trat unverzögert in Kraft. Referendums- wie Rekursfrist verstrichen ungenutzt.

Der Denkmalschutz stellte bislang ebenfalls kein Hindernis dar: «Die Zurich suchte von Anfang an den Dialog mit uns», so Roger Strub von der kantonalen Denkmalpflege.

Archäologie des Versicherungsgebäudes

Dabei bringt das Ensemble aus Alt und Neu durchaus denkmalpflegerische Herausforderungen mit sich, wie auf dem Rundgang deutlich wird. Drei der bestehenden Gebäude am Zurich-Hauptsitz sind nämlich als schützenswert inventarisiert, darunter auch das 1901 eröffnete Stammhaus. Dessen Innereien werden nun ebenfalls renoviert. Die Arbeiten erweisen sich schon fast als Archäologie des Versicherungsgebäudes.

So kam dabei zutage, dass in einer der ehemaligen Direktorenwohnungen, die sich in den Obergeschossen des Hauses befinden, vier Tapetenschichten übereinander kleben. Die oberste Schicht, eine auf den ersten Blick jugendstil-artig wirkende Seidentapete, stammt aus den 1980er Jahren. Jener Zeit entstammt auch der Parkettboden in der ursprünglichen Teppichetage.

Mit anderen Worten: Der 115 Jahre alte Bau birgt bauliche Zeugnisse aus diversen Epochen. Die Frage ist: Wie soll man damit umgehen? Im Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege versuchen die Bauherren nun, fortlaufend Lösungen zu finden, die auch den künftigen Bedürfnissen gerecht werden, wie sie während des Rundgangs erklärten.