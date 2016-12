Der 40. Zürcher Silvesterlauf verzeichnete an seinem Jubiläum mit über 24 000 Läufern einen neue Anmelderekord. Sportbegeisterte aus 105 Ländern kamen gestern in Zürich an den Start. Weder Kleinkinder mit ihren Eltern, noch die 82-jährigen Senioren liessen sich vom leichten Regen den Laufspass verderben. Auch die Stimmung bei den Zuschauern liess sich vom Wetter nicht trüben.

Die Organisatoren des Silvesterlaufs überraschten zudem mit einer Änderung des Laufmodus bei den Elite-Athleten. Nach dem Start am Limmatquai liefen die Läufer um das Fraumünster und das Stadthaus. Alle zwei Runden mussten sie Zwischensprints absolvieren, nach denen die jeweils letztplatzierten Läufer von einer Jury aus dem Rennen genommen wurden. Nach rund fünf Kilometern machten die Laufbegeisterten den Tagessieg dann unter sich aus. Durch die Änderung bekamen die Zuschauer die Läufer häufiger zu sehen. Auch gewann das Rennen durch die Ausscheidungen an Spannung.