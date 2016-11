45 Einsatzplätze



Die Arbeitsintegration war der Kerngedanke, als 1997 der Verein Kulturmarkt gegründet wurde und in das Zwinglihaus zog. Damals noch unter dem Namen «Rats», gibt es heute im Kulturmarkt neun Fachbereiche mit 15 Festangestellten sowie rund 45 Einsatzplätzen, die für Personen gedacht sind, die als arbeitslos gemeldet sind oder Sozialhilfe beziehen.

«Wir können nur Leute beschäftigen, hinter denen eine Versicherung steht», erklärt Sinniger. Ihnen werden Aufgaben zugeteilt, die nicht nur im Kulturwesen oder in der Gastronomie anfallen, sondern auch in der Kommunikation, der Administration oder der Hauswartung.

Es gibt auch einen Interessenkonflikt



Jeder dieser Plätze ist auf sechs Monate befristet. Alle Teilnehmenden beziehen während dieser Zeit Arbeitslosengeld; sie erhalten vom Kulturmarkt keinen Lohn. Wegen der relativ kurzen durchschnittlichen Einsatzdauer – im 2015 betrug sie 3,6 Monate – sei das Team einem steten Wandel unterworfen, so Sinniger.

«Manchmal ist es in der Tat ein Interessenkonflikt. Die Stellensuchenden wollen wir einerseits so schnell wie möglich wieder loswerden, andererseits sind wir interessiert daran, die Personen in unsere Arbeit einzubinden.» Mittlerweile gehöre aber der Abschied von lieb gewonnen Kolleginnen und Kollegen dazu. Das sei der Auftrag, den man erfüllen muss, so Sinniger. Schliesslich werde man vom Staatssekretariat für Wirtschaft unterstützt.