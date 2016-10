Das knappe Angebot hat dazu geführt, dass das AWA die Gesuche schärfer prüft: «Die Anforderungen an die Bewilligungen sind erhöht worden», schreibt das AWA. Neben der fachlichen Qualifikation der vorgeschlagenen Kandidatur werde zusätzlich auch Berufserfahrung verlangt. Laut dem AWA hat die strengere Prüfung den unerwünschten Effekt, dass manche Firmen gar nicht mehr erst ein Gesuch einreichen, sondern schon vorher resignieren.

Erteilen einige Kantone Drittstaaten-Bewilligungen nicht nur an hochqualifizierte Spezialisten, sondern auch an Geringqualifizierte wie Köche oder Kindermädchen? Das AWA Zürich weist den Vorwurf entschieden zurück. «Bei uns kommt das nicht vor», sagt Kommunikationsleiterin Hribal. Das Gegenteil sei der Fall: Wegen der knappen Kontingente prüfe man diesen Punkt besonders streng.

Bürokratischer Aufwand

Pia Guggenbühl, stellvertretende Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Banken in der Schweiz, berichtet von Unmut in ihrer Branche. «Die Kontingentierung trifft die Banken stark», sagt sie. Zwar liessen sich die freien Stellen in der Regel noch besetzen. «Aber bei einer Anstellung aus einem Drittstaat ist der bürokratische Aufwand sehr gross.» Das berge das Risiko, dass die Schweizer Banken Spezialisten an Unternehmen aus dem Ausland verlören.

Volkswirtschaftsdirektorin Walker Späh kann den Frust nachvollziehen: «Dass die jetzige Situation Unzufriedenheit auslösen kann, ist verständlich», sagt sie. Deshalb setze sie sich ja beim Bundesrat für höhere Kontingente ein. Ob es etwas nützt, zeigt sich in den nächsten Tagen.