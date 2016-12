Ob die gestrige Aktion den Chauffeur überraschte, sei dahingestellt. Auf die Frage, ob es vorkomme, dass in Zürich zugestiegene Passagiere bereits in der Schweiz wieder ausstiegen, antwortet er jedenfalls ganz im Sinne seines Arbeitgebers mit Nein. Immerhin geben auch die wenigen zusteigenden Passagiere alle an, dass sie bis Lyon durchfahren.

Täten sie es nicht, würden sie das Cabotageverbot verletzen. Gemäss diesem dürfen ausländische Transportunternehmen zwar Passagiere in die Schweiz bringen oder hier abholen. Sie dürfen aber keine Reisen anbieten mit Anfangs- und Endpunkt in der Schweiz. Mit der im Oktober lancierten Strecke Konstanz–Lyon umgehe Flixbus das Verbot, argwöhnt der SEV. Zwar sind die weiteren Halte in Bern, Lausanne und Genf nur zum Einsteigen vorgesehen. Aber will jemand aussteigen, lässt sich das kaum verhindern.

Billett nach Lyon mit Ziel Genf

Der Trick kann sich lohnen, denn der Bus bis Lyon ist in der Regel billiger als das Bahnbillett für die Strecke innerhalb der Schweiz. Wer gestern für Montag buchte, dem offerierte Flixbus ein Preis von 17 Euro (rund 19 Franken). Zürich–Genf kostet mit der Bahn 87 Franken, mit Halbtax

Fr. 43.50. Für die Bahn spricht indes die Fahrzeit: rund zwei Stunden, 45 Minuten. Der Bus braucht mehr als viereinhalb Stunden.

Die Schweiz lässt noch keine Konkurrenz der SBB durch Fernbusse zu. Peter Füglistaler, Chef des Bundesamtes für Verkehr, hat sie kürzlich eine sinnvolle mögliche Ergänzung genannt. Rundum ist der Markt bereits liberalisiert: in Österreich und Italien schon länger, in Deutschland seit 2013, in Frankreich seit 2015. Ein Cabotageverbot gibt es nicht.