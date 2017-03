Der durchschnittliche Cannabiskonsument ist zu 80 Prozent männlich, etwa 30 Jahre alt und mehrheitlich berufstätig. Zu diesem Schluss kommt die interurbane Arbeitsgruppe Cannabis der Städte Zürich und Bern sowie der Kantone Basel-Stadt und Genf aufgrund einer im November durchgeführten Online-Befragung. Rund 5300 Teilnehmer haben Angaben zu ihrem Cannabiskonsum gemacht. Von insgesamt 3700 Personen erhielten die Forscher verwertbare Informationen.

Voraussetzung für die Teilnahme war, in den letzten 30 Tagen vor der Umfrage Cannabis zu konsumieren und das Interview vollständig zu beantworten. Die Befragten machten zudem Angaben über die Gründe und die Form ihres Konsums. Zwei Drittel von ihnen beziehen Cannabis oft oder immer über den Schwarzmarkt. Weitere 30 Prozent kaufen über Bekannte und 10 Prozent bauen selber an. Die Mehrheit konsumiert Cannabis in Form eines Joints mit Tabak. Als Grund für den Konsum nennt etwa die Hälfte der Befragten Genuss oder Spass. Die restlichen Konsumenten gibt als Motiv die Selbstmedikation an.