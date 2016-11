Besuch der Absturzstelle

Eine davon ist die heutige SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Am Donnerstag besuchte sie die Absturzstelle ­– gemeinsam mit ihrem damaligen Geschäftspartner, der den Absturz ebenfalls überlebte. Begleitet wurden die Beiden von den damaligen Einsatzleitern von Polizei und Feuerwehr.

Ihr Leben habe sich nach dem Absturz nicht grossartig verändert, sagt die Politkerin. «Das Ereignis hat mir aber noch einmal vor Augen geführt, was ich für ein Glück in meinem Leben habe», erklärt sie. So sei sie gesund, leistungsfähig und in einem Land wie der Schweiz geboren.

Badran bedaurt allerdings, dass aus dem Flugunglück nur wenig gelernt worden sei. So hätte sie sich gewünscht, dass Fluggesellschaften oder Rettungsdienste auf sie als Überlebende der Katastrophe zurückgegriffen hätten. «Ich hätte zum Beispiel an Schulungen für Rettungskräfte über das Erlebnis sprechen können», sagt sie. Solche Anfragen seien aber nie gekommen.