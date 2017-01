Gemäss heutigem Informationsstand sei Stadelhofen in der kleinen Variante überhaupt nicht enthalten. Dies aufgrund einer Neudefinition der Grenzwerte für überlastete Züge, die der Bund vorgenommen hat. Diese Neudefinition habe zur Folge, dass das Projekt Stadelhofen auf Bundesebene mit geringerer Priorität eingestuft worden sei. In der grösseren Ausbauvariante des Bundes stehe Stadelhofen in grosser Konkurrenz zu anderen Ausbauten, schreibt die Regierung.

Die neuen Grenzwerte für überlastete Züge beruhen auf einem gegenüber heute wesentlich höheren Anteil an Stehplätzen in den Zügen. Ein Zug muss also viel mehr Passagiere aufnehmen als heute, was laut Regierung zu längeren Ein- und Aussteigezeiten und damit zu überlangen Haltezeiten führt. «Damit werden die Probleme für einen Bahnhof wie Stadelhofen nicht gelöst, sondern verschärft», schreibt die Regierung. Sie werde sich beim Bund mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass der Stadelhofen-Ausbau im Programm 2030 enthalten sein werde. Ein klares Bekenntnis des Bundes dazu sei dringend erforderlich. Der Bundesrat werde dem Parlament die Botschaft 2018 unterbreiten. Ein Entscheid sei 2019 zu erwarten.