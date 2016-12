Ein Fremder betritt den Gebetsraum. Ali Kalif Mustafa denkt sich noch nichts dabei und bittet den jungen Mann höflich darum, die Schuhe auszuziehen. Dann schreit der Mann etwas Unverständliches und fängt an zu schiessen. So erinnert sich Ali Kalif Mustafa an die schrecklichen Erlebnisse vom letzten Montag zurück, wie Tele-Züri im Videobeitrag berichtet.

Der 24-jährige Täter schoss insgesamt drei Mal auf ihn; Einmal ins linke und zwei Mal ins rechte Knie. Im Gegensatz zu seinen zwei Freunden hatte Ali Kalif Mustafa noch Glück im Unglück, denn sie wurden in Bauch und Rücken getroffen. Doch auch er muss für die nächsten zwei Wochen im Spital bleiben.