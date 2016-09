Ab 2020 steigt die Zahl der Mittelschüler im Kanton Zürich stark an. Im Vergleich zu 2011 werden wegen des Bevölkerungswachstums bis zu 4000 zusätzliche Gymnasiasten erwartet; das entspricht einer Zunahme von mehr als einem Viertel.

Angesichts dieser Prognosen ist sowohl für den Regierungs- als auch für den Kantonsrat klar: Es braucht den Ausbau bestehender sowie den Bau von neuen Mittelschulen.

Pendlerströme entflechten

Von den 19 bestehenden Standorten befinden sich 14 in den Städten Winterthur und Zürich, 5 in den Regionen. Die Pfannenstilregion am rechten Zürichseeufer verfügt heute nur über eine kleine Kantonsschule in Küsnacht (550 Schüler). 1500 Gymnasiasten aus der Region pendeln - während der Hauptverkehrszeiten - mit der S-Bahn in die Stadt Zürich.

Es soll nicht alles in Zürich und Winterthur konzentriert sein, sagte Sabine Wettstein (FDP, Uster). Die Regionalisierung der Mittelschulen sei für die Entlastung der S-Bahn von Bedeutung. Es gebe wieder mehr Platz in den Zügen, meinte Jacqueline Peter (SP, Zürich). Dies betonte auch Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP). Die Schülerströme in Richtung Zürich sollen reduziert werden.

Steiner zeigte sich überzeugt, mit Uetikon am See "den besten Standort" gefunden zu haben. Dies sah auch der Kantonsrat so. Sämtliche Fraktionen sprachen sich grundsätzlich für die neue Mittelschule am rechten Seeufer aus.