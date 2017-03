Das Gebäude gehört weiterhin der Stiftung Compagna, die in der Nachfolge der 1886 gegründeten Vereinigung Freundinnen Junger Mädchen steht. «Die älteste Frauenorganisation der Schweiz war ein Zweig der sogenannten Sittlichkeitsbewegung», erklärte Jeanne Pestalozzi, Präsidentin Compagna Zürich und Verwaltungsrätin in der Frauenhotel AG. Die damals einsetzende Arbeitsmigration junger Frauen vor allem aus der Innerschweiz hatte das soziale Engagement ausgelöst. Es gab Missbrauch und Ausbeutung. Mit Beratung, Bildung und Unterkunft für die jungen Frauen hielt man dagegen.

«Frauen arbeiten heute selber»

Dass Compagna das Haus nun nicht mehr selbst führt, liegt auch daran, dass sich mit der heutigen Rollenverteilung weniger Frauen ehrenamtlich engagieren können, wie Pestalozzi ausführte. «Die Frauen arbeiten heute selber.» Zum andern hält sich das Risiko in Grenzen, das mit der Übergabe an die Frauenhotel AG eingegangen wird. Die gemeinnützige AG (die Gewinne werden zu hundert Prozent reinvestiert) führt bereits zwei frühere Compagna-Institutionen: seit 2001 das Hotel «Lady’s first» im Seefeld und seit 2010 das Hotel «Marta» am Central. Beides sind Integrationsbetriebe. Sie beschäftigen Frauen mit einer Beeinträchtigung. Als Gäste sind dort aber Frauen und Männer willkommen.

Heute finden sich junge Frauen aus der Innerschweiz in der Regel gut alleine zurecht in Zürich. Der ursprüngliche Daseinszweck des Hauses an der Lutherstrasse 20 hat über die Jahre nach und nach an Bedeutung verloren. Bis zuletzt wurden aber stets einige Zimmer für Frauen in Notsituationen bereitgestellt. Und das soll auch im «Josephine’s» so bleiben. Notfälle mussten früher öfters abgelehnt werden, weil alle Zimmer vergeben waren, wie Verena Kern Nyberg erklärte. Sie ist die Direktorin der Frauenhotel AG. Man wolle künftig solche Zimmer bis zuletzt freihalten, sagte sie. Die Zuweisung erfolgt durch die sozialen Dienste der Stadt Zürich.

Namensgeberin für die gestern am Weltfrauentag wiedereröffnete Pension ist die britische Frauenrechtlerin Josephine Butler (1828–1906).