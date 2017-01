Die «Gammelhäuser» an der Neufrankengasse sind bis Ende Jahr geräumt und verbarrikadiert: So hiess es seitens der Verwaltung.

Die Realität jedoch sieht anders aus, denn gemäss der Recherche der NZZ besteht für die Räumungsmassnahme gar keine rechtliche Grundlage. Die Mieter, die sich trotz Kündigung per 31. Dezember immer noch in der Liegenschaft befinden, müssen diese also gar nicht zwingend verlassen.

Erst der Start des gerichtlichen Ausweisungsverfahren ist gemäss der Verwaltung erfolgt, wie die NZZ schreibt. Sie hoffen aber, dass die Mieter ihre Wohnungen in den nächsten Tagen freiwillig verlassen.

So sehen die Gammelhäuser aus: