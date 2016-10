Herr Künzle, ist heute ein schwarzer Tag für die Museumsstadt Winterthur?

Michael Künzle: Gar nicht. Es ist ein guter Tag. Gemäss Stiftungszweck muss der Stiftungsrat der Hahnloser/Jäggli- Stiftung die Bilder zeigen. In Bern hat er eine Möglichkeit gefunden, das zu tun, bis wir in Winterthur bereit sind, die Sammlung zurückzunehmen. Ich sehe das so: Die Sammlung hängt ihrer Europatournee jetzt noch eine Schweizer Station an.

Ein Tournee-Abschluss mit einer Vertragslaufzeit von 15 Jahren?

Wir machen vorwärts in Winterthur, unser Ziel ist es nach wie vor, die Villa Flora wieder zu eröffnen. Und wenn wir parat sind, dürfen wir die Werke zurückholen.

15 Jahre deuten nicht darauf hin, dass man mit einer raschen Winterthurer Lösung rechnet.

Das würde ich in die Vertragsdauer nicht hineinlesen. Der Stiftungsrat braucht eine langfristige Sicherheit. Unser Ziel ist es, die Villa Flora in den nächsten Jahren wieder zu öffnen.