Umstrittener Immobilien-Tausch

Nun will die Stadt das Gebäude übernehmen. Der Stadtrat will dafür einen Liegenschaften-Tausch mit der Swiss Life eingehen. Die Stadt will das Cabaret Voltaire sowie ein Mehrfamilienhaus im Quartier Enge von der Swiss Life übernehmen - und ihr dafür ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Rämistrasse 39 sowie das Areal mit dem Parkhaus Hallenstrasse in Riesbach überlassen.

Gegen diesen "Liegenschaften-Kuhhandel" ergriff die AL bereits das Referendum. Nach Ansicht der AL missachtet der geplante Immobilientausch die Interessen der Mieter und treibt die Gentrifizierung des Seefeldquartiers voran.