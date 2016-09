Ganz uneigennützig ist das Interesse nicht: 2023 findet eine Freestyle-WM statt. Bern und das Berner Oberland streben eine Kandidatur an. Der Big-Air-Event würde in Bern ausgetragen, weil die FIS eine Stadt als Austragungsort als sehr spannende Option sieht. 2020 wird zudem Skateboarden olympisch. Analog zum Snowboarden könnte so 2019 der Event in Bern zur Qlympia-Qualifikation werden.

Neuer Funpark und höhere Rampe für Snowboarder

Freestyle.ch wird im Herbst 2017 auf dem BernExpo-Gelände neu lanciert. Anders als bisher wird der Anlass über mehr als zwei Tage stattfinden. Ziel ist der Aufbau eines Fun Parks mit unterschiedlichen Freestyle-Aktivitäten. Anders als in Zürich kann auch die höhere Rampe für den Big-Air-Contest der Snowboarder gebaut werden.