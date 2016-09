Um das zu ändern, sollen nun aus zwanzig gemütlichen Kompanien fünf straffe Einheiten werden. Die Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Sanität ist enger. Sogar der Betreuer-Fahrdienst «Aktiv Plus» wird nun von der Einsatzzentrale der Rettungskräfte disponiert. Die Miliz wurde entmachtet, die Professionellen übernahmen.

Seit einem Jahr gilt ein neues Dienstreglement. Der Zivilschützer «erscheint korrekt gekleidet zum Schutzdienst», heisst es da, und es gilt eine Selfie-Verbot: Fotografieren und Filmen ist nicht erlaubt. Zudem dürfen keine «Auskünfte über die Diensttätigkeit» erteilt werden. «Es ist an die zuständige Pressestelle zu verweisen.»

Darum sei an dieser Stelle auch nicht verraten, was in diesem WK weiter geschah. Nicht verschwiegen werden soll, was vorgefallen war, als Zivilschützer das letzte Mal den Medien Auskunft gaben. So viel vorweg: Es sorgte bei «Tele-Züri»-Chef Markus Gilli für den Frust der Woche und kostete die Stadt einen schönen Batzen.

Die 420 000-Franken Übung

Die Sonne war kaum aufgegangen über dem Schrebergartenareal an der Pfingstweidstrasse, als wir Zivilschützer uns an einem Herbsttag im Jahr 2013 daran machten, die ersten Gartenhäuschen kurz und klein zu schlagen. Als die erste Ladung Schutt in die Mulde donnerte, ahnte noch niemand, dass am Abend die «Tagesschau» darüber berichten würde.

Dabei hätte der Einsatz zur perfekten Übung werden können. Dem Familiengartenverein fehlte das Geld, um den Platz zu räumen, und der Zivilschutz lechzte danach, sich nützlich zu machen. Weil Zürich von Katastrophen wie Hochwasser meist verschont bleibt, beschränken sich dessen Einsätze auf Taxifahrten für Senioren und Verkehrsdienst bei Grossanlässen.

Mit entsprechendem Eifer machten sich die Zivilschützer ans Werk. Häuschen um Häuschen wurde niedergerissen. Ein Zivilschützer, der im echten Leben Elektronik-Artikel verkauft, lief zu Bestform auf.

Er kurvte mit dem Kippmuldenfahrzeug durchs Areal, als hätte er nie etwas anderes getan. Die Mulde kippte, der Staub stieb. Niemand interessierte sich für den Dunst, der aus der Mulde kam, bis ein hässliches Wort die Runde machte: «Asbest». Der perfide Baustoff kann schon bei kleinsten Mengen und entsprechender Veranlagung zu tödlichem Krebs führen.

Als die Schrebergartenhäuschen gebaut wurden, wusste das noch niemand und das Material wurde fleissig verbaut, weil es billig und feuerfest war. Abbrechen dürfte man sie nur vorsichtig und mit Atemschutzmasken.

Als solche endlich verteilt wurden, war die Übung bereits eine Meldung auf «20 Minuten». Wir Zivilschützer streikten, der Einsatz wurde abgebrochen. Schliesslich musste eine Spezialfirma das Areal entgiften. Die Übungen kostete die Stadt 420 000 Franken.

Ein Gutachten machte später «organisatorische Mängel und Schwächen in der Führung» für das Asbest-Fiasko verantwortlich. Konsequenzen hatte der Einsatz für die Vorgesetzten dennoch keine. Uns in den Asbest schicken war gratis, zu spät kommen kostet nun 80 Franken.