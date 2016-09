Falls notwendig, will der Bundesrat zwischen den betroffenen Kantonen und Hochschulen vermitteln, damit ein angemessenes Bildungsangebot aufrecht erhalten werden kann. Das schreibt er in der Antwort auf eine Frage von Nationalrätin Silva Semadeni (SP/GR) in der Fragestunde des Nationalrats vom Montag. Sie wollte wissen, wie der Bundesrat ein qualifiziertes Romanischstudium sichern will.

Dieser erinnerte daran, dass der Bund den Kanton Graubünden bei der Erhaltung und Förderung der rätoromanischen Sprache und Kultur unterstützt. Er erinnerte aber auch an die Autonomie der ETH und an die Kompetenz der Kantone, das Studienangebot auszugestalten.

Anfang September ist bekannt geworden, dass die ETH den Beitrag von jährlich 100'000 Franken an die Oberassistentenstelle des Studienfachs Rätoromanisch an der Universität Zürich per Ende 2018 streichen will. Die Graubündner Regierung verlangt von der ETH, auf ihren Entscheid zurückzukommen.