Im Juli eröffnet an der Brandschenkenstrasse – an bester Lage in Zürich – ein Hotel mit knapp 400 Betten seine Türen. Betreiber des Hotels ist die deutsche Motel One Gruppe. Das Besondere: Für einmal handelt es sich nicht um ein Vier- oder gar Fünfsternehotel.

Motel One bietet auf 13 000 Quadratmetern Nutzfläche Budgetzimmer zur Übernachtung in einer der teuersten Städte der Welt an. In Basel eröffnete die Hotelgruppe bereits diesen Sommer ein Hotel mit 146 Zimmern. In Zürich folgt damit der zweite Streich. Künftig können Touristen oder auch Geschäftsleute im Zürcher Engequartier für Preise unter 100 Franken übernachten.

Das Ambiente mutet entgegen der Erwartung bei einem Billighotel nicht etwa frugal an. Ganz im Gegenteil: Motel One legt Wert auf eine elegante Ausstattung. Gespart wird dafür bei der Küche, einer Bar oder einem Restaurant. Diese Dinge bietet das neue Hotel weder in Basel, noch in Zürich an. Der Hotelausbau an der Brandschenkenstrasse erfordert Investitionen von rund 78 Millionen Franken.

Viele ausländische Interessenten

Einem Bericht der «NZZ» zufolge ist das erst der Anfang der Budgethotels in Zürich. Die Münchner Meininger Gruppe kündigt ein Budgethotel mit 600 Betten im Greencity-Areal in Leimbach an. Nach Angaben von Meininger ist ein Hotel mit klassischen Zimmern, Schlafsälen, Gemeinschaftsküchen und Gamezonen geplant.

Die Eröffnung ist auf das Jahr 2019 angesetzt. Und mit Zürich als Standort liebäugelt auch die französische Budgetkette B&B-Hotel. Im kommenden Herbst soll in Wallisellen neben dem Glattzentrum ein Hotel mit knapp 150 Zimmern eröffnet werden. Auch die deutsche Hotelkette Prizeotel hat bereits in der Schweiz Fuss gefasst. Die Expansion nach Zürich ist offenbar nur eine Frage der Zeit.