Bosshard geht davon aus, dass die Zürcher Biberbestände weiter zunehmen. Anzeichen von neuen Revieren hätten sich in den letzten Jahren gehäuft. Neben der Limmat zähle der Greifensee mit seinen Nebengewässern zu den potenziellen Biber-Wachstumsgebieten.

In den grössten Zürcher Bibergebieten entlang der Thur und des Rheins seien die guten Reviere bereits besetzt. Allerdings gebe es hier, wie auch am Greifensee, noch Wachstumspotenzial in Nebengewässern.

Ob die Rückkehr der Biber sich fortsetzt, ist auch eine politische Frage. Denn noch immer stehen den Bibern in Gewässern wie der Töss, der Sihl und der Reppisch bauliche Hindernisse im Weg. Und dies, obwohl die Kantone seit der 2011 in Kraft getretenen Revision des Gewässerschutzgesetzes verpflichtet sind, für die Revitalisierung von Gewässern zu sorgen. Dies hielt der Zürcher Regierungsrat kürzlich in seiner Antwort auf eine kantonsrätliche Anfrage fest.